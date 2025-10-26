Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025: Abanderan a la delegación mexicana que competirá en Santiago de Chile

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, fue abanderada este domingo en presencia de Luis Rivera Morales, subdirector de la CONADE, quien fue en representación de Rommel Pacheco, y Liliana Suárez, presidenta del comité Paralímpico Mexicano.

Los atletas mexicanos representarán la bandera tricolor en Santiago, del 31 de octubre al 9 de noviembre.

“En este abanderamiento no solamente hacemos entrega de nuestro lábaro patrio, también les estamos brindando nuestras esperanzas e ilusiones para que vayan a esta importante competencia a hacer historia y poner en alto el nombre de México”, aseveró el subdirector frente a la delegación en las instalaciones de la CONADE.

En la ceremonia, aunque breve, emotiva. El himno mexicano adornó el evento, mientras los admirables deportistas marchaban y se paraban firmes frente a todos sus compatriotas que buscarán poner el nombre de México en alto en las próximas competencias.

Además, la organización presentó para sus atletas un video motivacional con el que los despidieron para que emprendan el viaje al país sudamericano.

Nuestro país hará frente a los juegos con un total de 91 hombres y 56 mujeres, en 13 disciplinas distintas: baloncesto en silla 3x3, baloncesto en silla 5x5, boccia, futbol ciegos, futbol parálisis cerebral, golbol, judo para ciegos y débiles visuales, para atletismo, para natación, para powerlifting, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, para tiro con arco y voleibol sentado.