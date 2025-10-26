Los mejores MEMES del mal resultado de Pumas ante León en la Liga MX

El empate entre Pumas y León en el Estadio Nou Camp dejó más que un punto para cada equipo: desató una ola de memes que invadieron las redes sociales.

El resultado, que poco ayudó a las aspiraciones de ambos clubes para clasificar al Play-In, fue el detonante perfecto para que los aficionados sacaran su creatividad y humor, especialmente contra los universitarios, que ya suman siete partidos sin ganar.

El resultado, además de generar las burlas, representa la presión para Efraín Juárez y su equipo, que sin importar la gran inversión no ha podido dar una buena imagen.

LOS MEJORES MEMES DEL EMPATE DE PUMAS ANTE LEÓN

