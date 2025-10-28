Caracas. El parlamento venezolano declaró a la primera ministra de Trinidad y Tobago como persona non grata por su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe que el chavismo asegura buscan el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

La gobernante Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington, respondió con ironía a la amenaza: "Los venezolanos están huyendo de Venezuela por millones, así que ¿por qué pensarían que yo querría ir allí?", indicó en un mensaje de texto a la AFP.

La mayoría chavista en el Parlamento la acusa de entregar su territorio a Estados Unidos, cuando un buque estadounidense se encuentra atracado en Puerto España para maniobras con fuerzas trinitenses.

El buque USS Gravely forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región, que llevaron hasta ahora al bombardeo de 14 presuntas narcolanchas con un saldo de al menos 57 muertos en el Caribe y el Pacífico.

El acuerdo para declarar persona non grata a Persad-Bissessar es el segundo punto del orden del día en la Asamblea Nacional.

"Esta es una declaración inútil, no tiene ningún efecto en mi vida", dijo Persad-Bissessar a la AFP.

"Los buques de guerra que participan en los ejercicios de interdicción de drogas son propiedad de Estados Unidos, ¿por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente (Donald) Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?", añadió la gobernante.

NO ONE, be it the Venezuelan Government, the PNM, Caricom or any other entity, will pressure or blackmail my government into retreating from the fight against the drug cartels.

I am tired of seeing our citizens murdered and terrorized because of gang violence driven by illegal… pic.twitter.com/qZjMehIoyr — Kamla Persad-Bissessar (@PM_Kamla) October 28, 2025

Venezuela suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago

Maduro ya suspendió el lunes un acuerdo gasífero suscrito con este archipiélago en 2015.

La relación bilateral entre ambos países comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración venezolana.

La gobernante dijo la víspera que su país no es susceptible a "ningún chantaje político". "Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", expresó.

La suspensión del acuerdo gasífero impacta en el proyecto Dragón, en aguas venezolanas muy cerca del límite.

El campo tiene 120 mil millones de m3 de gas. Su explotación recién se retomaron después de que fueran suspendidas en abril por orden de Estados Unidos, que impuso un embargo petrolero a Venezuela y emite los permisos para poder operar.

