Más Información

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Redadas, tiroteos y muerte de migrantes en Estados Unidos; los casos que exhiben el lado oscuro del ICE

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Petro conversa con Delcy Rodríguez y propone diálogo tripartito con EU; busca contener crisis en Venezuela

Petro conversa con Delcy Rodríguez y propone diálogo tripartito con EU; busca contener crisis en Venezuela

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

"Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Un ante una iglesia en Salt Lake City dejó dos muertos y varios heridas, informaron los medios locales.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de una casa de reuniones de, ampliamente conocida como la iglesia mormona, según el Deseret News. Se estaba celebrando un funeral en el interior cuando se produjeron los disparos, indicó.

Las autoridades dijeron que no había ningún sospechoso detenido, informó KUTV.

Lee también

Un video de la escena mostró un gran número de vehículos de servicios emergencia con las luces intermitentes encendidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias. Foto: Especial / IMSS

IMSS: Así puedes sumar semanas cotizadas sin patrón con aportaciones voluntarias

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10