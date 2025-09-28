El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el domingo "un nuevo ataque dirigido contra los cristianos" después de un tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan, en el norte del país, que dejó un muerto, aparte del atacante, y al menos nueve heridos.

"El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"El FBI acudió de inmediato al lugar y liderará la investigación federal, brindando pleno apoyo a las autoridades estatales y locales", añadió el mandatario.

Concluyó al postear que "la administración Trump mantendrá al público informado, como siempre. Mientras tanto, oren por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!".

Cientos de personas estaban dentro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc cuando un hombre de 40 años estrelló su vehículo contra la puerta principal, luego salió del vehículo y comenzó a disparar, dijo a los periodistas el jefe de policía William Renye.

Se cree que el sospechoso incendió la iglesia, dijo Renye. Se pudieron ver llamas y humo durante horas antes de que se extinguiera el incendio. Los servicios de emergencia revisaban los escombros.

"Creemos que encontraremos más víctimas una vez que encontremos el área donde se produjo el incendio", dijo Renye.

Scott Bennett, supervisor del municipio de Grand Blanc, dijo que el tiroteo y el incendio son "una tragedia que nadie quiere enfrentar".

La policía dijo que aún no tenían un motivo para el incendio o el tiroteo.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un amplio césped, está ubicada cerca de zonas residenciales y de una iglesia de testigos de Jehová.