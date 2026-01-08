En las últimas 24 horas, dos menores de edad fueron alcanzados por balas en hechos violentos registrados en dos estados del país. Se trata de las primeras víctimas colaterales de la violencia en 2026.

En Durango, un menor de 12 años murió por una bala perdida durante un enfrentamiento en el municipio de Nombre de Dios.

En Hidalgo, una niña de 10 años resultó herida cuando hombres armados asesinaron a tres personas de su familia.

El martes, Red por los Derechos de la Infancia en México presentó su balance anual 2025 en el que señala que mil 991 menores fueron víctimas de homicidio durante el año pasado.

De ellos, 565 murieron a consecuencia de lesiones provocadas por armas de fuego.

El enfrentamiento en Durango

Este miércoles, autoridades de Durango informaron que la tarde del martes se registró un enfrentamiento en el que hombres armados presuntamente emboscaron a elementos de la Guardia Nacional en la carretera federal 45 Durango-México.

En el tiroteo, vehículos de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, entre ellos donde iba un menor de 12 años, quien resultó herido.

El personal de emergencias asistió al adolescente trasladándolo al Hospital Materno Infantil, en la capital del estado; sin embargo, falleció en el camino.

En el ataque también murieron dos elementos de la Guardia Nacional, uno fue declarado muerto en el lugar y el otro falleció en el Hospital Militar mientras era atendido.

Hasta la noche de ayer, la Guardia Nacional no había informado del ataque ni de los fallecimientos.

Cinco asesinados en Tula, Hidalgo

Durante al madrugada del miércoles se registraron varios hechos violentos en los municipios de Tula y Tlahuelilpan que dejaron cinco personas sin vida y una niña de 10 años con una herida de bala en el brazo.

Los primeros ataques ocurrieron en la comunidad de Michimaloya, donde un grupo de hombres armados ingresó a dos viviendas y asesinó a tres personas de una misma familia, entre ellas dos mujeres. Según información de la Procuraduría de Justicia estatal, alrededor de la una de la mañana se reportó que los criminales irrumpieron en los domicilios. En uno de ellos se encontraba la menor, quien fue herida.

Otro homicidio se registró sobre la carretera Tula–Refinería, donde un hombre que se trasladaba en motocicleta fue asesinado, y durante la tarde se informó del hallazgo del cuerpo de una mujer en terrenos de cultivo del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, con lo que suman cinco las personas ejecutadas en un solo día en esta región del estado.

Posteriormente se informó de la detención de seis sujetos originarios de Campeche y Jalisco, que estarían involucrados en los hechos.