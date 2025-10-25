La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó una iniciativa de reforma para crear en el país un cuerpo de policía migratoria que sería una instancia civil y con formación en derechos humanos y migratorios, además de que sustituiría las labores que en esa materia realizan más de 40 mil elementos de la Guardia Nacional.

La iniciativa para crear la Border Patrol mexicana fue turnada a comisiones para su análisis, fue presentada por la senadora Amalia García y dicha policía migratoria se propone que forme parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se argumenta que dicha policía sustituiría el despliegue sostenido de elementos de la Guardia Nacional, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para contener y disuadir el flujo migratorio en ambas fronteras mexicanas, esto es constatable con las cifras oficiales de 10 mil elementos desplegados al norte y más de 30 mil elementos en la frontera sur.

Lee también: EU destina 10 mil mdd a la Marina para construir centros de detención de migrantes, reporta CNN

“La experiencia reciente confirma los riesgos de este rumbo. Existen hechos documentados de uso excesivo de la fuerza y de pérdidas de vidas humanas atribuibles a la actuación de elementos de la Guardia Nacional —que, aun en su carácter civil, carecían de formación necesaria para proteger a los migrantes y priorizar los derechos humanos— actuaron contra personas en movimiento, incluidos niños”, dijo.

La senadora indica que en México, la migración irregular no constituye un delito, sino una falta administrativa, por lo que el aseguramiento es inconvencional y con mayor razón realizada por un cuerpo que forma parte de las Fuerzas Armadas cuya lógica y operación no contempla los derechos humanos vulnerables en proceso migratorio.

Amalia García expresó que en el mundo se enfrenta hoy una crisis migratoria de dimensiones humanitarias, las violaciones a los derechos de las personas en movilidad han alcanzado niveles insoportables y profundamente graves.

Lee también: Sheinbaum evita pronunciarse sobre protestas contra Trump; reporta 2 mil 382 mexicanos detenidos en redadas de EU

En este contexto, resulta alarmante que se pretenda consolidar la participación de la Guardia Nacional en tareas de control y aseguramiento migratorio. No puede pasarse por alto que este cuerpo, originalmente concebido con carácter civil y de manera temporal vinculado a las Fuerzas Armadas, ha terminado por integrarse de manera plena al Ejército, convirtiéndose en un cuerpo militar.

Por ello, propone reformar las leyes de Migración, de Seguridad Pública, y de la Administración Pública para que dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana haya un cuerpo policial civil, especializado en materia migratoria con formación en derechos humanos.