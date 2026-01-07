Pachuca.– Fue localizado el cadáver de una mujer con signos de violencia y disparos de arma de fuego en terrenos de cultivo del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo con lo que suman cinco las personas ejecutadas en un solo día en esta región del estado.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles 7 de enero, luego de que se reportara la presencia de un cuerpo en las inmediaciones del canal Requena, en la comunidad de El Gavillero.

El cadáver se encontraba abandonado entre parcelas agrícolas. Pobladores de la zona alertaron a los cuerpos de seguridad, quienes confirmaron que se trataba de una mujer que presentaba heridas producidas por arma de fuego.

Este homicidio eleva a cinco el número de personas asesinadas en un solo día: cuatro en el municipio de Tula y una más en este municipio colindante.

Lee también Sentencian a secuestrador a 80 años de cárcel; es una pena ”equiparable a prisión de por vida”, destaca Fiscalía de Guanajuato

Detienen a seis presuntos responsables de ejecuciones en Tula

En tanto, el Gabinete de Seguridad del Estado informó sobre la detención de seis sujetos originarios de Campeche y Jalisco, presuntamente involucrados en las ejecuciones registradas durante la madrugada, en las que cuatro personas perdieron la vida.

De acuerdo con la información oficial, tres de las víctimas (dos mujeres y un hombre) pertenecían a una misma familia. En este caso, los agresores ingresaron a dos domicilios particulares ubicados en un mismo predio, donde cometieron los homicidios. Una niña de 10 años resultó lesionada durante el ataque.

Asimismo, se confirmó otro asesinato sobre la carretera Tula–Refinería, donde un hombre que se trasladaba en motocicleta fue abatido por disparos de arma de fuego.

Seis detenidos en Hidalgo (07/01/2026). Foto: Especial

Lee también Menor de 13 años da a luz en Hospital de la Mujer en Chiapas; la reportan delicada de salud, al igual que a su bebé

Tras estos hechos, en acciones conjuntas entre fuerzas federales y estatales, se logró la detención de seis hombres, tres de estos identificados con las iniciales L. R. S., R. G. P., L. D. A. e I. J. L. J., quienes fueron asegurados en el municipio de Atitalaquia.

A los detenidos se les decomisaron tres armas largas calibre 7.62, 45 cargadores abastecidos, así como un arma corta tipo Glock calibre 9 milímetros con un cargador abastecido. Además, se aseguró un vehículo, tres porta cargadores y diversas dosis de presuntas drogas: 199 dosis de una sustancia sólida conocida como “piedra”, 94 dosis de “cristal”, 152 dosis de marihuana y siete dosis de cocaína.

Otro vehículo presuntamente vinculado con la agresión en Michimaloya fue localizado sobre la carretera Tula–Jorobas, donde se registró un enfrentamiento armado que derivó en la detención de dos sujetos que viajaban en una camioneta blanca, originarios del estado de Campeche. A estos individuos se les aseguraron tres armas largas, un arma corta, todas abastecidas, así como chalecos tácticos.

Lee también Hallan cuerpo de menor de edad en Putla de Guerrero, Oaxaca; presenta varios disparos

Armas aseguradas de los detenidos (07/01/2026). Foto: Especial

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que tanto los vehículos como las personas detenidas y el armamento asegurado están relacionados con las agresiones recientes en esta región.

Tanto la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, como la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Francisco Hasbun, señalaron que todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr