Guanajuato, Gto.- Edgar Josué “N”, alias “El Cotex”, pasará 80 años en la cárcel con base a la sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado dictada por un tribunal de enjuiciamiento.

“Una pena equiparable a prisión de por vida”, informó la Fiscalía General del Estado tras la audiencia de juicio oral en la que fue encontrado culpable.

“El Cotex” fue calificado por la fiscalía como un conocido secuestrador que operaba en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Lee también Menor de 13 años da a luz en Hospital de la Mujer en Chiapas; la reportan delicada de salud, al igual que a su bebé

El 13 de marzo de 2023 participó en el “plagio” de una víctima que salió de su domicilio a bordo de una motocicleta y después fue encontrada sin vida.

En los siguientes días, la familia de la víctima recibió llamadas en las que le exigían cantidades de dinero a cambio de su liberación y le enviaban videos con amenazas.

Lee también Hallan cuerpo de menor de edad en Putla de Guerrero, Oaxaca; presenta varios disparos

La FGE señaló que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro logró identificar a Edgar Josué como la persona que realizaba la negociación y portaba los equipos telefónicos para presionar a familiares de la persona secuestrada, GMT, a quien encontraron muerta en la colonia Nueva del Sol.

Tras acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, se le impuso la pena privativa de libertad, una multa y la obligación de pagar la reparación del daño. El condenado deberá cubrir los gastos funerarios a través de la Coordinación de Atención a Víctimas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr