Hermosillo, Sonora.- Corporaciones integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad aseguraron un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos donde transportaban 18 armas largas, tres cortas y cartuchos útiles.

El decomiso se realizó con personal del Ejército Mexicano en el municipio de Navojoa, ubicado al sur del estado.

Durante un recorrido de vigilancia, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron una camioneta tipo SUV, marca Mercedes-Benz.

Al verificar su estatus, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente en los Estados Unidos.

Armas aseguradas en Sonora (05/01/2026). Foto: Especial

Lee también AIC ejecuta cuarta orden de aprehensión contra "El Vara"; líder de "Los Acapulco" enfrenta nuevo cargo por narcomenudeo

En el interior del vehículo se encontraron 18 armas largas, tres armas cortas, 10 cargadores y 146 cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos fusiles de alto poder, subfusiles, rifles semiautomáticos y una escopeta.

El vehículo y todo el material bélico asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes, fungiendo el personal militar como primer respondiente.

La Mesa Estatal de Seguridad refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, combatir a la delincuencia organizada y salvaguardar la tranquilidad de las familias sonorenses.

Auto transportaba arsenal en Sinaloa (05/01/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv