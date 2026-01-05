Cuernavaca, Mor.- La Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutó una cuarta orden de aprehensión en contra de José Antonio Alvarado Martínez, “El Vara”, líder de la célula delictiva “Los Acapulco”, por la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los agentes ministeriales ejecutaron la nueva orden de aprehensión en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) “Morelos”, donde permanece Alvarado Martínez desde el 27 de octubre pasado, fecha de su detención en el municipio de Cuautla, oriente del Estado.

De acuerdo con las indagatorias, “El Vara” estaría implicado en el delito mencionado en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple de cocaína y marihuana.

¿Qué cargos enfrenta José Antonio Alvarado "El Vara"?

José Antonio Alvarado enfrenta cargos por homicidio calificado, violación agravada en concurso real homogéneo, privación ilegal de la libertad, narcomenudeo y portación de arma, y ahora se suma uno más por delitos contra la salud.

El hombre fue detenido junto con otras tres personas en posesión de droga y armas el 27 de octubre del 2025 en un operativo interinstitucional realizado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en la colonia Santa Cruz, del municipio de Cuautla.

Las autoridades estatales lo señalan como responsable de aproximadamente 200 homicidios, además de extorsiones y ataques armados contra pequeños negocios en la región oriente de Morelos, particularmente en Cuautla, considerado uno de los municipios con mayor índice de violencia en el país.

El nombre de “La Vara” adquirió notoriedad en abril de 2022, cuando se halló la cabeza de un presunto colaborador del entonces diputado local y actual legislador federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez. Junto al cuerpo se encontró un mensaje que implicaba al diputado y a otros actores en presuntos actos de despojo de terrenos, firmado por el Comando Tlahuica y el propio Alvarado Martínez.

