Cuernavaca, Mor.- Morelos cerró con la instalación de 19 arcos carreteros de videovigilancia y 12 Centros de Control y Comando (C2) municipales, como parte del plan de tecnología que considera el gobierno de Morelos para enfrentar a la delincuencia, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El jefe policiaco precisó que este proyecto contempla la instalación de un arco carretero equipado con cámaras de reconocimiento para lectura de placas, software para búsqueda en REPUVE en tiempo real, cámaras PTZ de alta definición y fijas tipo bala, así como botones de pánico.

“La videovigilancia constituye un punto importante de la estrategia, ya que ofrece beneficios significativos en la prevención e investigación del delito y facilita la recopilación de pruebas, además de que permiten documentar y reforzar la investigación generando mayor eficacia en los procesos judiciales”, afirmó el titular de SSPC.

Urrutia informó que tras el arranque del Proyecto de Videovigilancia en los municipios de Huitzilac y Cuautla, encabezados por la gobernadora Margarita González Saravia y la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, continuaron los trabajos coordinados con los municipios.

Para el 31 de diciembre concluyeron la primera etapa de este proyecto tecnológico con la instalación de seis arcos en los municipios de Zacualpan de Amilpas, Temoac, Tlalnepantla, Amacuzac y Cuautla.

Urrutia dijo que con estas acciones contribuyen al cumplimiento de los compromisos emanados de los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en particular, el de reforzar la inteligencia y las capacidades de investigación de las Instituciones encargadas de garantizar la Seguridad Pública.

Así, abundó, se fortalecen las acciones de prevención del delito, en particular el robo de vehículos y el uso de automóviles para la comisión de ilícitos, además de optimizar los tiempos de respuesta de las corporaciones policiales e impulsar una coordinación más eficaz entre los distintos órdenes de gobierno.

En el caso de los Centros de Comando y Control (C2) se lograron concretar cuatro proyectos más al cierre de 2025, por lo que se contará con 12 C2 en diversos municipios en las siete regiones de la entidad.

Finalmente, informó que se trata de la primera de tres etapas contempladas, por lo que a partir del inicio de este 2026 se continuará con los proyectos en los 36 municipios de la entidad, tanto para el ejercicio 2026 como el 2027.

