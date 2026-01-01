Más Información
Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos
Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo
VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza
Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire
¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026
Mérida, Yucatán.- Durante la madrugada de este primer día del 2026, dos fuertes incendios se registraron en Mérida y otro en Kanasín.
En la capital yucateca, el fuego arrasó con un restaurante, un comercio particular y en Kanasín el kiosko de la Plaza Principal fue presa de las llamas.
El primer incendio se registró en el restaurante “Las Jaibas”, ubicado en la Zona Dorada, al poniente de la ciudad de Mérida, cerca del conocido punto denominado Tucho 2.
Lee también Violencia en Sinaloa: reportan 5 asesinatos durante las primeras horas del 2026 en Aguaruto, Navolato y Mazatlán
Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para controlar el siniestro, logrando sofocar el incendio y evitar que se extendiera a predios o negocios cercanos.
Otro siniestro en Mérida se registró en un establecimiento ubicado en las inmediaciones de la hacienda San Diego Tixcacal, Mérida en la calle 21 por 18.
Hasta el lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública para controlar y sofocar el incendio en el sitio.
Lee también Fallece mesera por serias quemaduras tras ataques a bares en Chiapas; ya suman 8 víctimas mortales
En Kanasín, la Policía Municipal sofocó un incendio registrado en el kiosko del parque principal del municipio, sin que se registraran lesionados.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un grupo de niños tiraban “bombitas” en el parque principal y una de ellas alcanzó el pesebre de paja instalado en ese lugar.
Hasta el lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Kanasín para controlar y sofocar el incendio en el sitio.
Recuento 2025: Inundaciones, accidentes, marchas y campos de exterminio; estos son algunos de los hechos que impactaron al país
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]