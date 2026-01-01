Mérida, Yucatán.- Durante la madrugada de este primer día del 2026, dos fuertes incendios se registraron en Mérida y otro en Kanasín.

En la capital yucateca, el fuego arrasó con un restaurante, un comercio particular y en Kanasín el kiosko de la Plaza Principal fue presa de las llamas.

El primer incendio se registró en el restaurante “Las Jaibas”, ubicado en la Zona Dorada, al poniente de la ciudad de Mérida, cerca del conocido punto denominado Tucho 2.

Fuertes incendios durante año nuevo en Yucatán (01/01/2026). Foto: Especial

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para controlar el siniestro, logrando sofocar el incendio y evitar que se extendiera a predios o negocios cercanos.

Otro siniestro en Mérida se registró en un establecimiento ubicado en las inmediaciones de la hacienda San Diego Tixcacal, Mérida en la calle 21 por 18.

Hasta el lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública para controlar y sofocar el incendio en el sitio.

En Kanasín, la Policía Municipal sofocó un incendio registrado en el kiosko del parque principal (01/01/2026). Foto: Especial

En Kanasín, la Policía Municipal sofocó un incendio registrado en el kiosko del parque principal del municipio, sin que se registraran lesionados.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un grupo de niños tiraban “bombitas” en el parque principal y una de ellas alcanzó el pesebre de paja instalado en ese lugar.

Hasta el lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Kanasín para controlar y sofocar el incendio en el sitio.

aov/cr