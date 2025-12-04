Más Información

Pachuca.- Se registra un avance del 70% en el combate al ocurrido la tarde de este jueves en las instalaciones de una empresa de autobuses ubicada sobre la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún, en el municipio de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se originó por la quema de basura que se salió de control. Debido a la presencia de desechos sólidos como plástico y llantas, por lo que el fuego se extendió rápidamente, lo que generó una densa columna de negro visible desde varios puntos del municipio.

Bomberos llevan horas tratando de controlar el incendio en una bodega de autobuses en Hidalgo (04/12/2025). Foto: Especial
Bomberos llevan horas tratando de controlar el incendio en una bodega de autobuses en Hidalgo (04/12/2025). Foto: Especial

Lo aparatoso del incendio llamó la atención de habitantes de la zona y movilizó a cuerpos de emergencia. Al lugar acudió el subsecretario de Protección Civil, Román Bernal; el alcalde Eduardo Medécigo; personal de Protección Civil municipal, Bomberos, la Policía Estatal y elementos del Ejército Mexicano para controlar la situación.

Las autoridades informaron que no existió riesgo para la población; sin embargo, recomendaron el uso de cubrebocas o trapos húmedos para evitar la inhalación de humo tóxico, ya que en el incendio se quemaron llantas, asientos y diversos plásticos, materiales que complicaron las labores de sofocación.

En un 70%, se encuentra controlado el incendio que se registró en instalaciones de una empresa de autobuses, " estrella blanca ", donde se quemó, plástico y llantas (04/12/2025). Foto: Especial
En un 70%, se encuentra controlado el incendio que se registró en instalaciones de una empresa de autobuses, “ estrella blanca “, donde se quemó, plástico y llantas (04/12/2025). Foto: Especial

También se descartó la presencia de personas y se confirmó que no hubo autobuses calcinados de la empresa Estrella Blanca. Hasta el momento, se reporta un 70% de avance en el control de la zona siniestrada.

El siniestro afectó aproximadamente dos mil metros cuadrados, en parte debido a las condiciones de viento que favorecieron la propagación de las llamas.

Se reporta la quema de plástico y llantas (04/12/2025). Foto: Especial
Se reporta la quema de plástico y llantas (04/12/2025). Foto: Especial
