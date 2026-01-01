Culiacán, Sin.- La violencia continúa en Sinaloa, en las primeras horas del nuevo año, se reportaron los asesinatos de cinco personas del sexo masculino, dos de las victimas son tío y sobrino, vecinos de la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado los cuales fueron perseguidos a balazos.

En un primer hecho, registrado cerca del campo agrícola de Balbuena, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, fue localizado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos, con huellas de golpes e impactos de bala.

La Policía Municipal de Navolato fue la primera en llegar al sitio, donde se encontraba la victima de complexión robusta, el cual no portaba ninguna identidad y fue abandonado muy cerca de uno de los carriles de la carretera Benito Juárez, en la sindicatura de San Pedro.

Elementos de investigación llegan a las zonas donde se reportaron los incidentes (01/01/2026). Foto: Especial

En la ciudad de Mazatlán, hombres armados persiguieron a balazos a los ocupantes de un vehículo Kia, por la calle Ballestas, del fraccionamiento Urbi Villa, el conductor perdió el control y arrollo una motocicleta estacionada y fueron alcanzados y asesinados.

Las autoridades dieron a conocer que en el lugar encontraron los cuerpos de dos personas del sexo masculino, los cuales no presentaban signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones.

Elementos de seguridad llegan a la zona donde hallaron un cuerpo (01/01/2026). Foto: Especial

Sobre la calle Emiliano Zapata, de la sindicatura de Aguaruto, hombres armados atacaron a balazos a Jesús Adelaido “N” de 37 años de edad y a su sobrino Tomas “N”, cuando ambos caminaban tranquilamente, sus agresores lograron huir, al ver que estos habían fallecido a causa de los impactos de bala.

Los cuerpos de auxilio que llegaron al lugar para prestarles ayuda, determinaron que ambos no presentaban signos vitales, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la recolección de evidencias y testimonios de los hechos.

