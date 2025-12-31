Más Información

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicado en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicado en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York sobre un Corán; defiende su identidad y promete gobernar con inclusión

Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York sobre un Corán; defiende su identidad y promete gobernar con inclusión

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Pachuca.– Una registrada en la colonia San José, en el municipio de Tula, Hidalgo, dejó como saldo tres personas sin vida, luego de que hombres armados realizaran una persecución sobre la calle Volcán Malinche, frente a una escuela secundaria.

De acuerdo con reportes de seguridad, los agresores viajaban en una camioneta blanca, la cual era seguida por otra unidad, cuyos ocupantes les dieron alcance y abrieron fuego en su contra.

Derivado de la , dos hombres perdieron la vida sobre la banqueta, mientras que un tercero fue localizado sin vida sobre la carretera. El vehículo presentaba múltiples.

Lee también

Elementos de la Guardia Nacional llegan a la zona del homicidio (31/12/2025). Foto: Especial
Elementos de la Guardia Nacional llegan a la zona del homicidio (31/12/2025). Foto: Especial

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes acordonaron el área, mientras que agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron las diligencias ministeriales y el levantamiento de los cuerpos.

Asimismo, arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes reforzaron el acordonamiento de la zona. Vecinos del lugar tuvieron que resguardarse en sus domicilios y comercios debido a la situación de riesgo.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y continúan las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]