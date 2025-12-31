Pachuca.– Una balacera registrada en la colonia San José, en el municipio de Tula, Hidalgo, dejó como saldo tres personas sin vida, luego de que hombres armados realizaran una persecución sobre la calle Volcán Malinche, frente a una escuela secundaria.

De acuerdo con reportes de seguridad, los agresores viajaban en una camioneta blanca, la cual era seguida por otra unidad, cuyos ocupantes les dieron alcance y abrieron fuego en su contra.

Derivado de la agresión, dos hombres perdieron la vida sobre la banqueta, mientras que un tercero fue localizado sin vida sobre la carretera. El vehículo presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Elementos de la Guardia Nacional llegan a la zona del homicidio (31/12/2025). Foto: Especial

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes acordonaron el área, mientras que agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron las diligencias ministeriales y el levantamiento de los cuerpos.

Asimismo, arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes reforzaron el acordonamiento de la zona. Vecinos del lugar tuvieron que resguardarse en sus domicilios y comercios debido a la situación de riesgo.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y continúan las investigaciones correspondientes.

aov/cr