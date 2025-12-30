Más Información
La noche de este martes, un hombre que se encontraba dentro de un restaurante de mariscos, en el Centro Histórico, fue asesinado a tiros y otro más resultó herido.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) tomó conocimiento del ataque directo en contra de los dos comensales de una marisquería ubicada en el Eje Central Lázaro Cárdenas, casi esquina con Meave.
Paramédicos confirmaron el deceso de uno de los hombres y trasladaron al otro a un hospital.
De acuerdo a lo informado por la SSC, las víctimas fueron atacadas de manera directa por un sujeto que escapó en una motocicleta.
Autoridades realizan un cerco virtual para dar con el probable responsable.
Un agente del Ministerio Público tomó conocimiento para las investigaciones correspondientes.
aov/cr
