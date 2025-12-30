Más Información
Coacalco, Mex.- Sujetos armados dispararon en contra de 4 personas que convivían en la calle, en la colonia Villa de las Flores, lo que dejó como saldo 3 fallecidos.
De acuerdo a reportes, los hechos ocurrieron en la calle Mostajos de Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco.
Las víctimas fueron jóvenes que fueron atacados por personas armadas, quienes lograron escaparse del lugar.
Al sitio llegaron paramédicos, sin embargo, 3 de los hombres perdieron la vida a consecuencia de las heridas de bala.
Mientras que una cuarta persona fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona para recibir atención médica, tras resultar lesionado de bala.
La escena fue acordonada por elementos de la policía municipal de Coacalco, para que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realice el levantamiento de los cuerpos e inicie con las indagatorias del caso.
De los agresores aún no hay reporte de las autoridades de la policía municipal o estatal sobre su captura.
