Progreso, Yucatán.- El paso del frente frío No. 25 y de la masa de aire polar sobre la Península de Yucatán paralizó la pesca en los puertos yucatecos.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), las costas de Yucatán resintieron un “norte” con rachas de viento de 60 kph y fuerte oleaje, lo que mantuvo a casi 16 mil pescadores en tierra y sin actividad productiva en pleno fin de año.

Los pronósticos meteorológicos indican que el “norte” se mantendrá durante varios días, por lo que el fin de año será despedido con bajas temperaturas y el inicio de 2026 se recibirá bajo condiciones similares de frío y viento.

El fin de año será despedido con bajas temperaturas y el inicio de 2026 se recibirá bajo condiciones similares de frío y viento en Yucatán (31/12/2025). Foto: Especial

Procivy indicó que esta noche, la última del año, en el Cono Sur de la entidad se espera una temperatura de 12 grados centígrados y al amanecer 9 grados centígrados.

En Mérida, los termómetros descenderán esta noche a los 14 grados y en horas de la madrugada del primer día del año, el mercurio podría marcar los 11 grados centígrados.

