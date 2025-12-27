Más Información

Este sábado y domingo, el 24, una vaguada polar y el aporte de humedad de un río atmosférico, generarán condiciones invernales con bajas temperaturas, rachas de viento y en país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en áreas montañosas.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta mañana se prevé caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora. En el centro del país, la circulación ciclónica en niveles medios y la humedad del Pacífico mantendrán esa probabilidad en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

En el Golfo de México, un canal de baja presión y una vaguada en altura provocarán lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. La afluencia de aire húmedo también activará chubascos en el occidente, centro y sur, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Para esta tarde, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz en regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Habrá intervalos de chubascos en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, además de lluvias aisladas en gran parte del norte y centro, incluida la Ciudad de México.

Persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve por la mañana en sierras del noroeste y en las cimas volcánicas del centro. El viento soplará con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, noroeste y norte, con evento de norte en el istmo y Golfo de Tehuantepec. El oleaje alcanzará de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Baja California.

Al final del día, el frente frío número 24 se disipará para esperar la llegada del frente frío 25.

Domingo con lluvias y viento

El domingo, continuarán las lluvias con chubascos fuertes en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, y chubascos en buena parte del centro, occidente y noreste. Se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango.

El viento alcanzará rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El oleaje seguirá elevado en las costas del Pacífico norte.

El SMN indicó que, entre domingo y lunes, el ingreso de aire húmedo y un río atmosférico incrementarán las precipitaciones en el noroeste, con lluvias fuertes en Baja California Sur hacia el martes.

En la madrugada del lunes, el frente frío 25 ingresará al norte y noreste, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, descenso marcado de temperatura y un evento de norte intenso en costas del Golfo. Incluso hay condiciones para nieve o aguanieve en zonas altas de Chihuahua y lluvia engelante en Coahuila.

