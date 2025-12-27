La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este 2025, se registró en la Ciudad de México un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos de lluvia, equivalente a dos veces la capacidad de las presas que integran el Sistema Cutzamala.

Debido a las lluvias, el abastecimiento del Cutzamala, que dota a la capital del país, presenta niveles por encima del 90%, situación que permitirá a la Segiagua trabajar en su compromiso de mejorar el suministro del vital líquido en los meses de sequía (estiaje), a través de distintas estrategias que, desde el inicio de la administración, se han implementado como la eficiencia operativa, rehabilitación de pozos y la adquisición de nueva tecnología para la recuperación de caudal principalmente.

Aunado a estas acciones, se hace un llamado a los habitantes de las 16 alcaldías para que implementen hábitos de uso adecuado del agua en los hogares, centros de trabajo y negocios, toda vez que evitar el desperdicio del recurso disminuye sustancialmente el riesgo de desabasto para la población de la CDMX. Por ello es importante que gobierno y capitalinos asuman la responsabilidad compartida en la administración y empleo del vital líquido.

Récord histórico de lluvias. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Destacan labor de trabajadores durante temporada de lluvias 2025

La Secretaría destacó el desempeño que hubo durante la temporada de lluvias 2025, por ejemplo, a la atención que se brindó en menos de 24 horas, en su mayoría, a los dos mil 14 encharcamientos registrados que se logró gracias a la adquisición de 40 nuevos hidroneumáticos con tecnología de punta que representó una inversión de mil 500 millones de pesos, la mayor en los últimos 40 años.

A esto se suma el esfuerzo de más de mil 100 trabajadores y alrededor de 220 unidades de maquinaria, que en total fueron ocho mil 800 horas de trabajo hombre-máquina entre las distintas dependencias que integran el Operativo Tlaloque.

Es importante señalar que con la adquisición de los hidroneumáticos y la conclusión de la temporada de lluvias en noviembre pasado, la Segiagua inició la planeación de acciones preventivas en la red de drenaje con el programa de mega desazolve que se llevará a cabo de enero a mayo del 2026 en vías primarias y de acceso controlado como Insurgentes Norte y Sur, Periférico, Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Eje Central, entre otros.

