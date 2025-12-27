El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que para este sábado 27 de diciembre, la Ciudad de México amaneció fría, aunque después del mediodía se espera cielo despejado y ambiente cálido.

Sin embargo, también se prevén lluvias ligeras dispersas en la capital del país. La temperatura máxima será de 20 grados Celsius (°C) este día.

Los vientos serán de componente Este de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h. Durante la madrugada del domingo, el termómetro marcará una temperatura de 11ºC y se percibirá muy fría, principalmente en las zonas sur y poniente.

Lee también Mala calidad del aire sube hasta 15% en enero, dicen

La imagen de monitoreo del Popocatépetl marca Fase 2. En caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/mcc