Más Información

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

Fátima Bosch, Alicia Villarreal y otros nombres que sacudieron el espectáculo en 2025

Fátima Bosch, Alicia Villarreal y otros nombres que sacudieron el espectáculo en 2025

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que para este , la Ciudad de México amaneció fría, aunque después del mediodía se espera cielo despejado y ambiente cálido.

Sin embargo, también se prevén en la capital del país. La será de 20 grados Celsius (°C) este día.

Los vientos serán de componente Este de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h. Durante la madrugada del domingo, el termómetro marcará una temperatura de 11ºC y se percibirá muy fría, principalmente en las zonas sur y poniente.

Lee también

La imagen de monitoreo del Popocatépetl marca Fase 2. En caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]