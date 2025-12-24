El año que está por concluir se caracterizó por varios episodios de fuertes lluvias que causaron afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por las que incluso, la administración local publicó una declaratoria de emergencia para atender los daños por inundaciones y socavones.

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre —cuando concluyó oficialmente la temporada de lluvias— se registró un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos de lluvia, convirtiendo a 2025 en el año más lluvioso de los últimos 40 en la Ciudad de México.

A lo largo de la temporada de lluvias 2025, las autoridades activaron la alerta púrpura en cinco ocasiones en distintos puntos de la capital. Se trata del nivel más alto de riesgo en el sistema de Alerta Temprana, que implica la posibilidad de caída de más de 70 milímetros de lluvia, es decir, intensas o torrenciales. En prácticamente todas estas ocasiones, las autoridades se refirieron a estos episodios como “atípicos”.

La primera vez que se registró un evento de esta magnitud fue el 29 de junio, cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura para la alcaldía Álvaro Obregón, en donde se registró el desbordamiento de la presa Becerra “C”, a causa de un taponamiento de basura.

La segunda ocasión que se activó la alerta púrpura en la CDMX fue el 9 de agosto en Álvaro Obregón, mientras que el 10 de agosto se activó por tercera ocasión en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante ese evento, las afectaciones más severas se registraron en el Centro y cayeron en total 24 millones 81 mil 922 metros cúbicos de agua, de acuerdo con la Segiagua.

Días después, las autoridades advirtieron que se trataba de la lluvia más intensa de las últimas siete décadas en la capital; pues con 84.5 milímetros de agua registrada en el pluviómetro del Zócalo, esa lluvia había superado el fenómeno más intenso del que se tenía registro en esa zona de la CDMX, ocurrido en 1952, cuando se registraron 67 milímetros.

“Cada día rompemos récord. Siempre pensamos que esta es la lluvia más fuerte, y al otro día sale otra peor. Así que tuvimos ayer 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente al Centro de la Ciudad de México; y recordar nada más como dato: desde 1952, la lluvia más grande fue de 67 milímetros en esta zona del Zócalo”, advirtió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en una conferencia posterior a la fuerte lluvia.

Para explicar la magnitud de las fuertes lluvias, el titular de Segiagua, José Mario Esparza, mostró un mapa de isoyetas —instrumento que ayuda a visualizar la distribución de la lluvia— en el que se apreciaba la mancha púrpura en toda la zona Centro donde se registró la lluvia más intensa, y advirtió que “nunca se había tenido una mancha púrpura tan grande”.

Una imagen similar se repitió la siguiente ocasión que se activó la alerta púrpura: la noche del martes 2 de septiembre en Gustavo A. Madero, cuando se registró la caída de 33 millones 849 mil 171 metros cúbicos de agua en toda la CDMX.

La última ocasión que se activó la alerta púrpura en la temporada de lluvias 2025 fue el 10 de septiembre en la alcaldía Tlalpan.

Tras estos eventos atípicos, el pasado 11 de diciembre, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó una declaratoria de emergencia con motivo de las lluvias atípicas ocurridas durante este año, para la atención de daños por inundaciones y socavones.