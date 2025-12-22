Récord histórico de lluvias. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Este 2025 fue el año con más lluvias desde hace cuatro décadas con un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos que cayeron en la CDMX y causaron diversas afectaciones en casas y avenidas.

Asesinato de colaboradores de Clara Brugada. Foto: Archivo Xinhua

La mañana del 20 de mayo, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz, jefe de asesores, fueron asesinados a tiros sobre la Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, cuando se dirigían a trabajar. Ximena pasó en su vehículo por José, cuando un sicario, quien los estaba esperando, los atacó a balazos. Él huyó con un cómplice en una motocicleta que fue abandonada calles más adelante. Las autoridades federales y locales han mantenido en sigilo las indagatorias. A la fecha, suman 13 detenidos y seis vinculados a proceso directamente por el crimen.

Llega Trolebús a Chalco Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo a las pruebas operativas del Trolebús Santa Martha-Chalco que días después inició operaciones. Además, el gobierno federal lanzó el Plan del Oriente.

Homicidio de abogado. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

El abogado David Cohen Sacal fue asesinado a tiros en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, a plena luz del día. Un joven, Héctor, fue aprehendido en el lugar luego del atentado; otro más, Do novan, fue capturado dos días después en Iztapalapa; y el pasado 27 de noviembre se detuvo en Azcapotzalco a Jorge, alias El Goofy, señalado por la fiscalía capitalina como quien coordinó el ataque armado.

Adiós a las corridas de toros. Foto: Especial

Con 61 votos, el pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló que las corridas de toros sean sin sangre ni violencia, luego de que diversos colectivos impulsaron una iniciativa para que se prohibieran.

Obras y caos en Tlalpan. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Por motivo del Mundial, la CDMX decidió transformar la Calzada de Tlalpan con una ciclovía, un parque elevado y la rehabilitación de túneles peatonales.

Rechazan la gentrificación. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El viernes 4 de julio, una marcha visibilizó el rechazo contra la gentrificación que expulsa a los habitantes originarios de las colonias donde hoy viven extranjeros. Las autoridades organizaron foros para impulsar una ley que está pendiente

Combaten huachicoleo de agua. Foto: Especial

Autoridades federales y mexiquenses implementaron la Operación Caudal para erradicar la extracción ilegal, comercialización y acaparamiento del agua. Además se lograron desmantelar diversos grupos al detener a los líderes sindicales.

Línea 1 del metro, abre completa. Foto: Especial

Tras más de tres años de obras, las autoridades terminaron la modernización de la Línea 1 del Metro con la apertura de las últimas estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Desgreñe legislativo. Foto: Especial

La inconformidad de diputados del PAN porque legisladores de Morena harían un cambio al dictamen para transformar el Info-CDMX, derivó en un pleito en la tribuna del Congreso capitalino.