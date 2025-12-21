Más Información

La jefa de Gobierno,, informó que tras el accidente en el Puente de la Concordia, en enero lanzarán una app para poder estar monitoreando a las pipas que transportan gas o hidrocarburos por la Ciudad

“Vamos a tener un sistema de monitoreo de por dónde van, a qué velocidad llevan y en qué situación están”, comentó en rueda de prensa.

De igual forma, informó que en memoria de , quien fue llamada la “abuelita heroína” por dar su vida para proteger a su nieta, se instaurará un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía. “El reconocimiento se denominará ‘Alicia Matías’ en recuerdo a su actuación destacada en este accidente.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, detalló que en total se registraron 84 víctimas, de las cuales 32 personas lamentablemente fallecieron y 52 recibieron atención médica y fueron dadas de alta, pero continúan en seguimiento de acuerdo a sus necesidades.

“Algunos siguen con cuestiones de curaciones, otros están siendo valorados para el seguimiento en cirugía plástica, tenemos 13 personas que están en rehabilitación y 23 que están en tratamiento de salud mental”, indicó.

El secretario de Gobierno, , comentó que 75 enlaces del gobierno local estuvieron en contacto permanente son las víctimas y sus familiares.

“Con esta estructura pudimos mantener una comunicación estrecha con los afectados; gestionar y dar seguimiento a sus peticiones, insisto, tanto a las víctimas como a las familias. Con los coordinadores logramos gestionar todas las solicitudes de logística, hospedaje, alimentación, obviamente dar seguimiento a la atención médica, justificaciones laborales, entre otras peticiones que hacían, tanto al Gobierno de la ciudad como al Gobierno Federal, organizaciones y también con instancias privadas”, sostuvo.

