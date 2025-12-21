La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tras el accidente en el Puente de la Concordia, en enero lanzarán una app para poder estar monitoreando a las pipas que transportan gas o hidrocarburos por la Ciudad

“Vamos a tener un sistema de monitoreo de por dónde van, a qué velocidad llevan y en qué situación están”, comentó en rueda de prensa.

De igual forma, informó que en memoria de Alicia Matías Teodoro, quien fue llamada la “abuelita heroína” por dar su vida para proteger a su nieta, se instaurará un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía. “El reconocimiento se denominará ‘Alicia Matías’ en recuerdo a su actuación destacada en este accidente.

Lee también Edomex mantiene subsidio a la tenencia; amplía apoyo para motocicletas en 2026

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, detalló que en total se registraron 84 víctimas, de las cuales 32 personas lamentablemente fallecieron y 52 recibieron atención médica y fueron dadas de alta, pero continúan en seguimiento de acuerdo a sus necesidades.

“Algunos siguen con cuestiones de curaciones, otros están siendo valorados para el seguimiento en cirugía plástica, tenemos 13 personas que están en rehabilitación y 23 que están en tratamiento de salud mental”, indicó.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, comentó que 75 enlaces del gobierno local estuvieron en contacto permanente son las víctimas y sus familiares.

Lee también Sheinbaum encabezó el primer recorrido de prueba del Tren Suburbano al AIFA; iniciará operaciones en el primer trimestre del año

“Con esta estructura pudimos mantener una comunicación estrecha con los afectados; gestionar y dar seguimiento a sus peticiones, insisto, tanto a las víctimas como a las familias. Con los coordinadores logramos gestionar todas las solicitudes de logística, hospedaje, alimentación, obviamente dar seguimiento a la atención médica, justificaciones laborales, entre otras peticiones que hacían, tanto al Gobierno de la ciudad como al Gobierno Federal, organizaciones y también con instancias privadas”, sostuvo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL