El Congreso local aprobó un dictamen para declarar al primer domingo de febrero de cada año como el ‘Día del Pulque en la Ciudad de México’.

Al respecto, el diputado local del PT Ernesto Villarreal destacó que el pulque ha acompañado a los pueblos de esta región desde antes de la fundación de la Ciudad como hoy la conocemos, convirtiéndose en memoria, territorio y comunidad.

Subrayó que honrar al pulque es honrar la identidad y la dignidad cultural de quienes han preservado esta tradición a lo largo de generaciones.

El legislador agradeció el respaldo del diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Normatividad, así como el apoyo de las y los legisladores de los distintos grupos parlamentarios que se sumaron a esta iniciativa. Reconoció también de manera especial a las y los integrantes de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales, principales impulsores de esta propuesta.

Con la aprobación de este dictamen, afirmó el diputado del PT, se repara un agravio histórico y se combaten los prejuicios clasistas y racistas que durante el siglo XX estigmatizaron tanto a la bebida como a quienes la producen y consumen.

Destacó que este reconocimiento dignifica la labor del tlachiquero, fortalece la economía rural que abastece a la capital y protege al maguey, una planta fundamental para el equilibrio ecológico del territorio.

Este dictamen da pie a la revaloración, difusión y protección de dicha tradición como parte del patrimonio vivo de la Ciudad de México, permite visibilizar la cadena productiva, respaldar a sus custodios y contrarrestar los estigmas que aún persisten, comentó el legislador Villarreal Cantú.

