De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

Fátima Bosch, Alicia Villarreal y otros nombres que sacudieron el espectáculo en 2025

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026 por ajuste del IEPS; aumento aplicará a partir de enero

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad

En fiestas decembrinas, registran 17 muertes por intoxicación con gas

Más de mil vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los debido a la nieve, mientras miles de personas se dirigían a las carreteras y aeropuertos de Estados Unidos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

Para la mañana del sábado, la ciudad de Nueva York había recibido unos 7 cm (3 pulgadas) de nieve, casi la mitad de lo pronosticado. Al menos mil 500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes hasta el sábado, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron advertencias de nieve en X el viernes, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con el potencial de daños a los árboles y cortes de energía. Los pronosticadores dijeron que se esperaba que la tormenta se debilitara para la mañana del sábado.

Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para más de la mitad del estado. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, declaró el estado de emergencia para todo Nueva Jersey, "debido a una severa tormenta invernal que causa condiciones climáticas peligrosas, incluyendo nieve intensa, aguanieve y lluvia helada".

"Esta tormenta causará condiciones peligrosas en las carreteras y afectará los viajes durante las vacaciones", dijo Way en un comunicado. "Instamos a los viajeros a evitar viajar durante la tormenta y permitir que las cuadrillas atiendan las carreteras. Los conductores deben planificar su viaje en consecuencia, monitorear las condiciones y los cierres de carreteras, y seguir todos los protocolos de seguridad".

