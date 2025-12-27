Más Información
Más de mil vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los Grandes Lagos debido a la nieve, mientras miles de personas se dirigían a las carreteras y aeropuertos de Estados Unidos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.
Para la mañana del sábado, la ciudad de Nueva York había recibido unos 7 cm (3 pulgadas) de nieve, casi la mitad de lo pronosticado. Al menos mil 500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes hasta el sábado, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.
El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron advertencias de nieve en X el viernes, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.
Lee también Tormenta invernal azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut este fin de semana; van 2 muertos en California
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con el potencial de daños a los árboles y cortes de energía. Los pronosticadores dijeron que se esperaba que la tormenta se debilitara para la mañana del sábado.
Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para más de la mitad del estado. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, declaró el estado de emergencia para todo Nueva Jersey, "debido a una severa tormenta invernal que causa condiciones climáticas peligrosas, incluyendo nieve intensa, aguanieve y lluvia helada".
Lee también Cancelan más de mil vuelos en Estados Unidos por el clima invernal; prevén fuertes nevadas en partes del Medio Oeste
"Esta tormenta causará condiciones peligrosas en las carreteras y afectará los viajes durante las vacaciones", dijo Way en un comunicado. "Instamos a los viajeros a evitar viajar durante la tormenta y permitir que las cuadrillas atiendan las carreteras. Los conductores deben planificar su viaje en consecuencia, monitorear las condiciones y los cierres de carreteras, y seguir todos los protocolos de seguridad".
