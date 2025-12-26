Durante la noche del jueves y la mañana de este viernes se registró la primera caída de nieve en el Cofre de Perote, una montaña cercana a la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Fue en las partes altas donde hubo una fuerte caída de nieve, lo que provocó un descenso de la temperatura en toda la zona.

La jefa de Hidrometeorología de la Conagua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes, reportó el fenómeno meteorológico en el Cofre de Perote, la octava montaña más alta de México.

La especialista recomendó a la población evitar subir a la zona, especialmente niños, personas adultas mayores y personas con padecimientos crónicos, como hipertensión.

Prevén bajas temperaturas en Veracruz. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Y es que advirtió que las bajas temperaturas y la altitud pueden representar un riesgo para la salud.

En tanto, la Secretaria de Protección Civil Estatal alertó del paso de un frente frío entre el lunes y martes de la siguiente semana, ocasionando lluvias significativas en varias regiones del estado de Veracruz.

El potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes (actividad eléctrica, ráfagas de viento y en ocasiones torbellinos) aumentará especialmente entre el lunes al martes 30 de diciembre.

