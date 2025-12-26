Más Información

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

Con corte al 23 de diciembre de 2025, el estado de registra 839 de homicidio doloso; cifra que prevé una reducción en este tipo de delitos en comparación con los dos años anteriores, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del reporte diario del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

La información también muestra una reducción en los homicidios culposos en comparación con los y 2023.

Entre enero y noviembre de 2025, el SESNSP reportó 798 víctimas de homicidio doloso; a los cuales se suman 41 registrados hasta el 23 de diciembre, de acuerdo con el reporte diario del gabinete de seguridad.

Lee también

De los homicidios reportados por el Secretariado, 688 fueron perpetrados con armas de fuego, 58 con arma blanca, 47 con otro elemento y en cinco casos no se específica el tipo de arma utilizada.

En el caso de feminicidios, el SESNSP registró 16 asesinatos de mujeres bajo este tipo penal; dos fueron asesinadas con armas de fuego, con arma blanca y nueve con otro elemento. Foto: iStock
En el caso de feminicidios, el SESNSP registró 16 asesinatos de mujeres bajo este tipo penal; dos fueron asesinadas con armas de fuego, con arma blanca y nueve con otro elemento. Foto: iStock

Hasta noviembre de 2025, se registraron 910 homicidios culposos, 15 ocurrieron con arma de fuego, 522 en accidentes de tránsito, 275 con otro elemento, y en 98 casos no se específica el tipo de objeto o causa por la que las personas murieron.

En el caso de feminicidios, el SESNSP registró 16 asesinatos de mujeres bajo este tipo penal; dos fueron asesinadas con armas de fuego, con arma blanca y nueve con otro elemento.

Lee también

En el año 2024, se registraron 984 homicidios dolosos, mil 445 homicidios culposos, y 20 feminicidios; en 2023, se reportaron 970 homicidios dolosos, mil 352 homicidios culposos y 42 feminicidios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]