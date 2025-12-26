Con corte al 23 de diciembre de 2025, el estado de Oaxaca registra 839 víctimas de homicidio doloso; cifra que prevé una reducción en este tipo de delitos en comparación con los dos años anteriores, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del reporte diario del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

La información también muestra una reducción en los homicidios culposos en comparación con los años 2024 y 2023.

Entre enero y noviembre de 2025, el SESNSP reportó 798 víctimas de homicidio doloso; a los cuales se suman 41 registrados hasta el 23 de diciembre, de acuerdo con el reporte diario del gabinete de seguridad.

De los homicidios reportados por el Secretariado, 688 fueron perpetrados con armas de fuego, 58 con arma blanca, 47 con otro elemento y en cinco casos no se específica el tipo de arma utilizada.

En el caso de feminicidios, el SESNSP registró 16 asesinatos de mujeres bajo este tipo penal; dos fueron asesinadas con armas de fuego, con arma blanca y nueve con otro elemento. Foto: iStock

Hasta noviembre de 2025, se registraron 910 homicidios culposos, 15 ocurrieron con arma de fuego, 522 en accidentes de tránsito, 275 con otro elemento, y en 98 casos no se específica el tipo de objeto o causa por la que las personas murieron.

En el año 2024, se registraron 984 homicidios dolosos, mil 445 homicidios culposos, y 20 feminicidios; en 2023, se reportaron 970 homicidios dolosos, mil 352 homicidios culposos y 42 feminicidios.

