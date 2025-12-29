La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y condiciones para lluvias e intervalos de chubascos para este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

Para este día se esperan vientos con rachas fuertes en gran parte de la CDMX, entre las 15:00 y las 20:00 horas, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC. Se prevé viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.

Nuevamente, descenderá la temperatura en las primeras horas del día, pues se espera que la madrugada del martes 30 de diciembre sea muy fría en las zonas del sur y poniente de la capital, particularmente entre las 7:00 y 8:00 de la mañana; mientras que en el valle el ambiente será frío.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 21°C por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C por la mañana. La caída de lluvia será menor a 10 milímetros.

