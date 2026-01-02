Cuernavaca, Mor.- El gobierno de Morelos fijó en el Presupuesto de este 2026 dignificar la situación de las personas privadas de su libertad en los cinco centros penitenciarios de Morelos, mediante la compra de un equipo de Rayos X para la revisión de las visitas, porque la mayoría de las telefonías celulares que ingresan de forma ilegal a los penales son escondidos en la vagina.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, dijo que el sistema penitenciario también tiene por objetivo dotar de manera gradual de inhibidores de señal en los centros de reclusión, porque tampoco se tienen y son necesarios para inhibir la salida de llamadas para cometer extorsiones.

Urrutia anunció también que por primera vez se pondrá en marcha un programa de trabajo de empresas penitenciarias para que este año las personas privadas reciban dinero y obtengan beneficios de libertad.

“Cuando nos entregaron el penal de Atlacholoya solamente existían seis cámaras de videovigilancia al interior; nunca se había invertido y tampoco se tenían cabinas telefónicas, que es un derecho de las personas privadas de su libertad para evitar la introducción de telefonía celular ilegal”, explicó.

El jefe policíaco aseguró que cumplirán con la instrucción del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch de instalar inhibidores de señal en los penales.

“Somos uno de los estados que durante 2025 practicó 22 operativos de inspección al interior de estos penales, coordinados con Ejército Mexicano y la Guardia nacional”, subrayó.

De acuerdo con el Instituto Estatal para Defensora Pública en los centros penitenciarios de Morelos hay 50.3% de adultos mayores, 12% de mujeres, 17.6% de integrantes de la la comunidad LGBTQY+, así como 7.8% de personas con discapacidad física y otro porcentaje de 10.6% de personas indígenas.

