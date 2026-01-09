Más Información

Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Explota bodega de huachicol en Villagrán, Guanajuato; familias son evacuadas y activan operativo de emergencia

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Quién es Elsa Aguirre, la actriz del Cine de Oro que fue reconocida por Claudia Sheinbaum

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Ucrania activa alerta nacional por misiles rusos; ataques dejan muertos y heridos en Kiev

Tiroteo con dos heridos sacude Portland; autoridades revelan que fue "disparo defensivo" contra miembro del Tren de Aragua

Minneapolis.— Policías se enfrentaron a que protestaban ayer en Minneapolis por la a manos de un agente de inmigración a la que el gobierno de Donald Trump acusó de “terrorismo”, mientras la agencia de investigaciones de Minnesota dijo que la fiscalía federal le ha prohibido participar en la investigación sobre el deceso.

Los agentes federales enfrentaron a la multitud lanzando gases pimienta y lacrimógeno junto a unas instalaciones gubernamentales en Fort Snelling, a las afueras de Minneapolis, según pudo ver un fotógrafo de la AFP.

Los inconformes gritaron “¡No más ICE!”, “¡Váyanse a casa nazis!”, “¡Renuncien!” y “¡Justicia ahora!”, mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza los empujaban hacia atrás desde la puerta. Al menos ocho personas fueron detenidas este jueves por la mañana.

Manifestación en honor a la mujer que murió a manos de agente del ICE, en Minneapolis. Foto: Scott Olson / AFP
Manifestación en honor a la mujer que murió a manos de agente del ICE, en Minneapolis. Foto: Scott Olson / AFP

Gregory Bovino, un comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que ha sido el rostro visible de las redadas en otras ciudades, caminó a lo largo de la larga fila de agentes mirando a la multitud, mientras los manifestantes le gritaban, incluido un hombre que exclamó: “¡La Patrulla Fronteriza debería estar en la frontera!”.

Las protestas contra las redadas no se limitaron a Minneapolis, también se llevaron a cabo o se esperaban manifestaciones en Nueva York, Seattle, Detroit, Washington D.C., Los Ángeles, Philadelphia, San Antonio, Nueva Orleans y Chicago. También se programaron protestas en otras ciudades más adelante, esta semana en Arizona, Carolina del Norte y New Hampshire.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, autorizó a la Guardia Nacional del estado a ayudar a apoyar a la policía local a medida que aumentan las tensiones.

El director de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA), Drew Evans, dijo en un comunicado que después de que la agencia consultó con la Fiscalía del Condado Hennepin, la fiscalía federal y el FBI, “se decidió que la Unidad de Investigaciones de Fuerza del BCA llevaría a cabo una investigación conjunta con el FBI” y que “el BCA respondió rápidamente a la escena y comenzó a coordinar el trabajo de investigación de buena fe”.

Dijo que el FBI informó al BCA más tarde, el miércoles, que la fiscalía federal había cambiado de parecer. “La investigación ahora sería liderada únicamente por el FBI, y el BCA ya no tendría acceso a los materiales del caso, las pruebas de la escena o las entrevistas de investigación necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, escribió Evans.

“Sin acceso completo a las pruebas, testigos e información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que la ley de Minnesota y el público exigen”, escribió. El vicepresidente estadounidense JD Vance consideró que el agente de inmigración que mató a la mujer está protegido por “inmunidad absoluta”.

Ligan otro tiroteo al Tren de Aragua

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos “realizó un tiro defensivo” durante la detención de un vehículo de un migrante venezolano, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. “El pasajero del vehículo y el objetivo es un inmigrante indocumentado venezolano afiliado a la red Tren de Aragua, involucrado en un tiroteo reciente en Portland”, dijo.

