Más Información
Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela
Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada
Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega
Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
"Estamos en riesgo, porque la amenaza es real", afirmó Petro a NYT; llamada con Trump disipó crisis entre Colombia y Estados Unidos
Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron heridas en un tiroteo que involucró a agentes federales el jueves en Portland, Oregón, según fuentes locales y federales. El FBI acudió al lugar y dirigió la investigación, según informaron las fuentes. Los agentes involucrados pertenecen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La investigación continúa activa y en curso. Las autoridades indicaron que se publicará información adicional a medida que esté disponible.
Los agentes de policía de Portland que respondieron a un llamado de ayuda poco antes de las 2:30 p.m. hora local encontraron a un hombre y una mujer con "aparentes heridas de bala", según el departamento de policía.
Lee también Federales impiden a Minnesota investigar muerte de mujer a manos del ICE; averiguación es dirigida solo por el FBI, revelan
"Los oficiales confirmaron que agentes federales habían estado involucrados en un tiroteo", dijo el Departamento de Policía de Portland en un comunicado, y agregó: "La policía de Portland no estuvo involucrada en el incidente".
Los agentes de policía aplicaron un torniquete y solicitaron asistencia médica de emergencia. Las dos víctimas del tiroteo fueron trasladadas a un hospital, según informó la policía. Se desconoce su estado de salud, reportó ABC News.
Minneapolis vive nueva jornada de protestas tras muerte de mujer en operativo del ICE; asesinato desata indignación
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]