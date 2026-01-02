Más Información
Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida
Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público
Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?
Sheinbaum dice que relevo en Cofepris fue decisión de Kershenobich; Víctor Hugo Borja entró en funciones el 1 de enero
Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum
Semar trabaja en rescate de vagón descarrilado del Tren Interoceánico; 17 personas siguen hospitalizadas, dice Sheinbaum
Sismo en México: Reportan daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco; operaciones aéreas no tuvieron afectaciones
Las autoridades federales de Estados Unidos frustraron un potencial ataque terrorista en Nochevieja en una localidad de Carolina del Norte, anunció el director del FBI, Kash Patel, que identificó como responsable a un individuo supuestamente influenciado por el Estado Islámico (EI).
"El FBI y sus socios frustraron otro posible ataque en la víspera de Año Nuevo por parte de un individuo supuestamente inspirado por el EI", publicó Patel en la red social X.
El jefe de la agencia federal se hizo eco de una alerta de la oficina del FBI en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte), que informó que el sospechoso, identificado como un hombre de 18 años llamado Christian Sturdivant, se habría "inspirado directamente en el EI para cometer el ataque".
Lee también De atleta olímpico a objetivo prioritario del FBI; él es Ryan James, ligado al tráfico de drogas en EU y Canadá
El supuesto responsable fue arrestado y llevaba cerca de un año preparando el atentado, para que el habría planeado usar cuchillos y martillos en una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida, dijo el fiscal federal Russ Ferguson durante una rueda de prensa en esa ciudad, la mayor del estado sureño estadounidense.
Sturdivant "se estaba preparando para la yihad, e iban a morir personas inocentes. Tuvimos mucha, mucha suerte de que no lo lograra", agregó Ferguson, quien especificó que lograron descubrir el plan del joven porque este comenzó a comunicarse con un funcionario encubierto que se hacía pasar por un agente del EI.
Sospechoso es acusado de intentar dar material a organización terrorista extranjera
Las autoridades acusaron al sospechoso de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera por lo que podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.
Según las autoridades, un registro en casa de Sturdivant el pasado 29 de diciembre reveló cómo este guardaba varios manuscritos, guantes, dos martillos y dos cuchillos que supuestamente habría utilizado en el ataque.
Una nota encontrada en el domicilio menciona "el objetivo de matar a cuantas personas fuera posible", con una meta de al menos una veintena de víctimas. Un escrito, titulado 'Operación Martirio' revela cómo el sospechoso habría previsto enfrentarse a la policía y "morir como mártir", según la Fiscalía.
Lee también Tragedia en Suiza: Madre italiana desesperada busca a su hijo tras incendio de bar; "no nos dicen nada"
El anuncio de este viernes le sigue al arresto hace unas tres semanas de cinco personas acusadas de supuestamente querer llevar a cabo una serie de ataques "terroristas" en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo.
Ucrania ordena evacuar a 3 mil niños y sus padres de Zaporiyia y Dnipró; tropas rusas avanzan en esas regiones
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]