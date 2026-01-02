Crans Montana. Las autoridades suizas se esfuerzan por identificar a los 40 fallecidos tras el incendio en un bar, en la noche de Año Nuevo, mientras comienzan a surgir detalles de personas buscando a sus familiares, o de víctimas identificadas.

Según el reporte de este viernes, 119 personas resultaron heridas en el incendio, de las cuales 113 han podido ser identificados, entre ellos 14 franceses, 11 italianos y cuatro serbios.

El gobierno francés indicó que hay unos ocho nacionales desaparecidos, tras el siniestro. Por su parte, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que unos 15 italianos continúan desaparecidos.

Entre estos últimos está el italiano Giovanni Tamburi, un joven de 16 años cuya madre, Carla Masielli, está haciendo llamados desesperados para obtener noticias sobre su hijo. Incluso ha pedido a los medios mostrar su foto con la esperanza de identificarlo.

“Hemos llamado a todos los hospitales, pero no me dan ninguna noticia, también porque los que llegan están en muy mal estado. Ayúdenme a encontrar a mi hijo", rogó.

"No sabemos si está entre los muertos. No sabemos si está entre los desaparecidos. No nos dicen nada”, lamentó.

El chico se encontraba en Suiza con su padre. Había salido con unos amigos y fueron al bar Le Constellation.

"Tenía el móvil descargado, un amigo me dijo que huyeron después de que se declarara el incendio, pero que en un momento dado dejó de verlo". En declaraciones que retoma la agencia Ansa, detalló que Giovanni "llevaba al cuello una cadena de oro con la imagen de una virgen".

Un golfista, entre las víctimas

La Federación Italiana de Golf señaló que entre las víctimas fatales se encuentra el golfista italiano Emanuele Galeppini, de 16 años.

“Era un joven atleta que encarnó la pasión y los valores auténticos. En este momento de profundo dolor, acompañamos con nuestro pensamiento a su familia y a todos sus seres queridos. Emanuele, siempre estarás en nuestros corazones”, publicó la federación en Instagram.

Galeppini, que residía en Dubai, había ido a Crans Montana con su familia y acudió al bar con dos amigos, que lograron escapar cuando se desató el fuego.

Bengalas, probable origen del incendio en bar de Suiza

La pista de que el fuego que arrasó el bar se originó de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la fiscal Beatrice Pilloud.

Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la fiscal general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.

Explicó que se está siguiendo esta pista, que no es definitiva a cien por cien, tras el análisis de videos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por los testimonios de supervivientes y las declaraciones de los dos responsables del establecimiento.

Ambos explicaron la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado en éste y su capacidad, que no fue precisada por la fiscal.

No obstante, indicó que será muy difícil establecer el número exacto de personas que se encontraban allí cuando ocurrió el incendio, ya que un bar es un lugar del que la gente entra y sale de forma continúa. Con información de EFE.

