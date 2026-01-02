Más Información

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

La mañanera de Sheinbaum, 02 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 02 de enero, minuto a minuto

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Prevén alza de 300% en tarifas de hoteles por el Mundial

Prevén alza de 300% en tarifas de hoteles por el Mundial

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Tren Interoceánico

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Tren Interoceánico

Esperan en EU arrecie cacería de migrantes

Esperan en EU arrecie cacería de migrantes

Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas

Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas

Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

Crece a 63% la autocensura entre periodistas

Crece a 63% la autocensura entre periodistas

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

En 2025 detuvieron a 13 por venta de suelo de conservación

En 2025 detuvieron a 13 por venta de suelo de conservación

Las autoridades suizas reportaron que los heridos en el incendio de un bar en la estación de esquí de Crans Montana, en, suman ya 119, cuatro más que los comunicados anteriormente.

En relación al número de , se indicó que son 40, como se había establecido en la víspera.

La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja el bar partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la procuradora Beatrice Pilloud.

Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la procuradora general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026. Foto: Especial

Confirmado: estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista. Foto: IA

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana de turista: Cambios ‘ocultos’ y nuevos requisitos para tramitarla en 2026

Times Square 2026. Foto: Chat GPT

Año Nuevo 2026 en Times Square: Artistas confirmados, horario y cómo ver el show en vivo