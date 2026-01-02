Más Información
Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas
Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”
Las autoridades suizas reportaron que los heridos en el incendio de un bar en la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, suman ya 119, cuatro más que los comunicados anteriormente.
En relación al número de fallecidos, se indicó que son 40, como se había establecido en la víspera.
La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja el bar partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la procuradora Beatrice Pilloud.
Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la procuradora general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.
Trump insiste sobre su "perfecto" estado de salud; "obtuve una calificación excelente en mi examen cognitivo"
