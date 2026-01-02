El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió sobre su "salud perfecta" y sus habilidades cognitivas, un día después de la publicación de una entrevista en la que defendió su aptitud para el cargo en medio de dudas sobre su estado clínico.

"Los médicos de la Casa Blanca acaban de informarme que gozo de una 'SALUD PERFECTA' y que obtuve una calificación excelente (es decir, respondí correctamente al 100% de las preguntas) en mi examen cognitivo por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer", escribió en su plataforma Truth Social.

El diario Wall Street Journal publicó el jueves una entrevista con Trump, quien a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos.

Lee también Trump y altos mandos iraníes intercambian amenazas por las protestas en Irán; "estamos preparados para actuar"

Dice Trump que no se durmió, solo "cerró los ojos" como "método de relajación"

En el diálogo, el presidente culpó a la aspirina de la aparición de grandes moretones en su mano derecha, que habitualmente cubre con vendas o maquillajes, y negó haberse dormido durante reuniones televisadas, afirmando que simplemente había "cerrado los ojos" como "método de relajación".

Cambió además una declaración anterior sobre haberse sometido a una resonancia magnética en octubre, afirmando que en realidad se trató de una tomografía computada, un examen más rápido.

En su publicación de este viernes, Trump agregó que cualquier candidato presidencial o vicepresidencial debería estar obligado a someterse a un examen cognitivo "sólido, significativo y confiable".

Lee también Trump culpa a la aspirina de los moretones en sus manos y rechaza que se quede dormido

"¡Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas 'ESTÚPIDAS' o INCOMPETENTES!", escribió, en una indirecta a su predecesor, Joe Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, quien se retiró de la contienda electoral de 2024 después de un desastroso debate que generó preocupación sobre su estado cognitivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc