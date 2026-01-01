Más Información

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Caen tres presuntos integrantes de célula delictiva dedicada al robo de divisas en el AICM

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz; es acusado de asesinar a una persona en abril de 2025

El presidente de Estados Unidos, , culpó a la por los grandes moretones que presenta en su mano y negó haberse quedado dormido durante reuniones públicas, en una entrevista con The Wall Street Journal publicada este jueves.

El mandatario desmintió declaraciones anteriores sobre haberse sometido a una en octubre, diciendo que en realidad se trató de una tomografía computarizada, un examen más rápido.

Trump, de 79 años, le dijo al Journal que su “es perfecta” y se quejó de que se lo interrogue al respecto.

Lee también

El magnate basa gran parte de su imagen política en proyectar vigor.

Sin embargo, al término del primer año de su segundo mandato su salud genera crecientes interrogantes.

Su mano derecha presenta moretones persistentes y sus han aparecido hinchados.

Lee también

Le ha costado mantener los ojos abiertos, un punto delicado para alguien que constantemente se refiere a su predecesor demócrata, , como “dormilón”.

Biden dejó el cargo a los 82 años, lo que lo convierte en el presidente de mayor edad en la historia, un récord que Trump podría superar.

Trump rara vez hace ejercicio y no oculta su gusto por la .

Lee también

Según explicó al Journal, los moretones en su mano son consecuencia de la aspirina que toma a diario para fluidificar la sangre.

“No quiero que la sangre espesa circule por mi corazón”, dijo, y sostuvo que se aplica maquillaje o vendas cuando se golpea la mano.

Aseguró haberse cortado cuando su fiscal general, , le golpeó el dorso de la mano con su anillo.

Lee también "

En octubre declaró a periodistas que se había sometido a una resonancia magnética.

“Lo que sea que hayan analizado, lo analizaron bien, y dijeron que obtuve un resultado tan bueno como el que jamás hayan visto”, afirmó entonces.

Pero al Journal le dijo que no fue una resonancia magnética sino “algo menor, (...) una tomografía”.

Lee también

Su médico, Sean Barbabella, confirmó al periódico que se le realizó una tomografía computarizada “para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular”.

Trump rechazó la idea de que se quede dormido en público. “Simplemente cierro los ojos. Me resulta muy relajante”, dijo. “A veces me toman una foto mientras parpadeo, y me captan justo en el momento del parpadeo”.

