La cadena de comida rápida Wendy's planea cerrar cientos de sucursales en Estados Unidos durante los próximos meses en un esfuerzo por aumentar sus ganancias.

La compañía con sede en Dublín, Ohio, anunció el viernes durante una conferencia telefónica con inversionistas que tenía planeado empezar a cerrar restaurantes a partir del cuarto trimestre de este año. La cadena añadió esperaba que un "porcentaje de un solo dígito" de sus tiendas en Estados Unidos se viera afectado, pero no dio más detalles.

Wendy's terminó el tercer cuarto del año con seis mil 11 restaurantes en Estados Unidos. Si el 5% de esas sucursales se viera afectado, significaría el cierre de 300 tiendas.

El anuncio se suma al cierre de 240 ubicaciones de Wendy's en Estados Unidos en 2024. En ese momento, al compañía dijo que muchos de los restaurantes de la cadena, de 55 años de antigüedad, simplemente estaban desactualizados.

Ken Cook, director general interino de Wendy's, señaló el viernes que la compañía cree que el cierre de sucursales con un desempeño inferior, ya sea desde una perspectiva financiera o de servicio al cliente, ayudará a mejorar el tráfico y la rentabilidad en sus restaurantes restantes.

Cook asumió el cargo en julio, después de que el CEO anterior, Kirk Tanner, dejó el puesto para convertirse en presidente y director general de Hershey Co.

Wendy's hará mejoras en las tiendas que atraviesan dificultades

"Cuando miramos el sistema hoy en día, tenemos algunos restaurantes que no elevan la marca y son una carga desde la perspectiva del rendimiento financiero del franquiciado. El objetivo es abordar y encontrar soluciones para esos restaurantes"", dijo Cook durante su conferencia con inversionistas.

Añadió que, en algunos de los casos, Wendy's hará mejoras en las tiendas que atraviesan dificultades, como la adición de tecnología o equipamiento. En otros casos, transferirá la propiedad a otro operador o cerrará por completo la sucursal.

Las cadenas de comida rápida en Estados Unidos han estado pasando problemas para atraer a consumidores de menores ingresos en los últimos años a medida que la inflación ha provocado un aumento en los precios. En el período de julio a septiembre, Wendy's reportó que sus ventas en las mismas tiendas en Estados Unidos, o ventas en ubicaciones abiertas al menos un año, cayeron 5% en comparación con el mismo período del año pasado.

Cook señaló que sus ofertas de comidas de 5 y 8 dólares, que McDonald's igualó, han ayudado a traer algo de tráfico de regreso a sus restaurantes en Estados Unidos. Sin embargo, Cook expresó que Wendy's no está haciendo un buen trabajo para atraer a nuevos clientes, por lo que la compañía planea cambiar su marketing para enfatizar su valor y la frescura de sus ingredientes.

Las acciones de Wendy's cayeron 7% el viernes. El lunes perdieron 6% en las operaciones de la tarde.

