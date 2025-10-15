McDonald’s en México: cuatro décadas de historias, empleo e innovación

McDonald’s cumple 40 años en México y lo celebra reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y las familias que lo han acompañado desde 1985. Cuatro décadas después de la apertura de su primer restaurante en Pedregal, la marca se ha consolidado como un referente no solo por sus icónicas hamburguesas sino también como un motor de oportunidades y desarrollo en el país.

Desde la emoción de abrir una Cajita Feliz hasta el recuerdo del primer empleo en alguno de sus restaurantes, McDonald’s ha sido parte de millones de historias en México. La compañía ha evolucionado para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, ofreciendo experiencias personalizadas, opciones más saludables y espacios de convivencia que se han convertido en puntos de encuentro para generaciones enteras.

“Cumplir 40 años en México es mucho más que una celebración: es agradecer y reflexionar sobre lo que hemos construido junto a las familias mexicanas”, destacó Jimena Rodriguez Grave, Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Arcos Dorados.

Hitos que marcaron un antes y después en McDonald’s México

En estas cuatro décadas, McDonald’s México ha introducido innovaciones que transforman la industria en el país:

Implementó el pago por hora , un modelo pionero que abrió la puerta a empleos flexibles.

, un modelo pionero que abrió la puerta a empleos flexibles. En 2009 presentó el sistema de cocina “Made for You” , que permite preparar cada platillo al momento, garantizando frescura y personalización.

, que permite preparar cada platillo al momento, garantizando frescura y personalización. Fue la primera cadena en América Latina en publicar la información calórica en sus menús , impulsando decisiones alimenticias más informadas.

, impulsando decisiones alimenticias más informadas. En 2021 inauguró en Polanco la Experiencia del Futuro, un concepto con kioscos digitales, diseño moderno y mayor sostenibilidad.

Actualmente, más de 120 restaurantes en México ya operan bajo este modelo y la meta es digitalizar todas las unidades para 2027.

Orgullo por lo hecho en México

El 70% de los proveedores producen en México. La carne se procesa en Chihuahua con ganado de Michoacán y Sinaloa; el queso cheddar y los pepinillos se fabrican en Guanajuato; los vegetales provienen principalmente de San Miguel de Allende; mientras que las salsas como la Big Mac se producen en Hidalgo.

Además, McCafé trabaja de la mano con Café Blasón para ofrecer granos de Oaxaca, Chiapas, Veracruz e Hidalgo, certificados con el sello Rainforest Alliance, que impulsa prácticas agrícolas responsables y apoya a los caficultores.

La magia de la cajita feliz

Uno de los productos que ha marcado a varias es la Cajita Feliz, introducida a México en 1989, con juguetes coleccionables de franquicias como Pokémon, Mario Bros o Sanrio. Hoy, además de su valor emocional, la Cajita Feliz ha evolucionado hacia un menú más balanceado: menos de 600 calorías, frutas, verduras y reducción de azúcares añadidos.

Impacto social y compromiso con el futuro

La compañía, operada en América Latina por Arcos Dorados, también impulsa programas de inclusión y empleo juvenil. Tan solo en 2024 ofreció más de 11 mil oportunidades de formación e inclusión laboral, en su mayoría para jóvenes que obtuvieron su primer empleo.

A través de Gran Día, antes conocido como McDía Feliz, McDonald’s destina el 100% de lo recaudado por la venta de Big Mac a causas sociales, como la inclusión laboral y el acceso a la educación.

McDonald’s es parte de México

Con 380 restaurantes en el país, McDonald’s mira hacia el futuro con la meta de seguir innovando y reforzando su vínculo con las comunidades mexicanas. Cuatro décadas después de su llegada, la marca no solo celebra su historia, sino que reafirma que McDonald’s no solo está en México: McDonald’s es parte de México.