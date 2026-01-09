La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el viernes conversaciones telefónicas con los gobernantes de Brasil, Colombia y España, a quienes manifestó su intención de enfrentar por la "vía diplomática" lo que tachó como "agresión criminal" de Estados Unidos.

Varios países han condenado el ataque militar estadounidense en Caracas y tres ciudades cercanas en un operativo que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez informó en un comunicado del encuentro virtual con Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez en "el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela" el 3 de enero,

"Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática", añadió poco después de anunciar que recibe a una comisión estadounidense y explora reanudar las relaciones diplomáticas con Washington.

Los mandatarios abogaron por "avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia" que respete la soberanía y el diálogo.

También agradeció a Lula y a Sánchez por su postura contra la "agresión" sufrida por Venezuela.

En un segundo comunicado también agradeció al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por su "disposición a contribuir a la construcción de una agenda de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela".

Qatar ha fungido durante años como un mediador en negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

Tras el ataque, el gobierno catarí ofreció nuevamente su mediación e hizo un llamado a "resolver las disputas a través del diálogo".

