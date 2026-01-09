Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

La presidenta encargada de Venezuela, , sostuvo el viernes conversaciones telefónicas con los gobernantes de Brasil, Colombia y España, a quienes manifestó su intención de enfrentar por la "vía diplomática" lo que tachó como "agresión criminal" de Estados Unidos.

Varios países han condenado el ataque militar estadounidense en Caracas y tres ciudades cercanas en un operativo que culminó con la captura del presidente .

Rodríguez informó en un comunicado del encuentro virtual con Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez en "el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela" el 3 de enero,

Lee también

"Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática", añadió poco después de anunciar que recibe a una comisión estadounidense y explora reanudar las relaciones diplomáticas con Washington.

Los mandatarios abogaron por "avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia" que respete la soberanía y el diálogo.

También agradeció a Lula y a Sánchez por su postura contra la "agresión" sufrida por Venezuela.

Lee también

En un segundo comunicado también agradeció al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por su "disposición a contribuir a la construcción de una agenda de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela".

Qatar ha fungido durante años como un mediador en negociaciones entre Venezuela y .

Tras el ataque, el gobierno catarí ofreció nuevamente su mediación e hizo un llamado a "resolver las disputas a través del diálogo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Visa F. Foto: iStock

Visa F para estudiar en Estados Unidos 2026: costo real, requisitos actualizados y paso a paso

¿Cómo registrar mi celular a mi nombre Paso a paso para dar de alta tu línea y evitar bloqueos. Foto: Especial / Telcel

¡No pierdas tu línea! El trámite obligatorio para registrar celulares. Qué es, cómo se hace. GUÍA

DS-160/ Getty Images/iStockphoto

Guía para llenar el formulario DS-160 y solicitar la visa americana de turista este 2026

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

Tramita tu pasaporte mexicano por teléfono en 2026: precios, requisitos y pasos rápidos