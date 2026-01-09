Barry Pollack, el abogado del presidente venezolano detenido por el gobierno de EU, Nicolás Maduro, dijo que otro letrado, Bruce Fein, no fue autorizado por su equipo ni su cliente a sumarse al caso y pidió al juez apartarlo, a lo que este accedió.

Según el archivo judicial, Pollack indicó que Fein pidió integrarse en el caso bajo la figura legal "pro hac vice", que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.

Ayer, jueves 8 de enero, Pollack tuvo una llamada con Maduro, quien le confirmó que "no conoce" a Fein, que "no se ha comunicado con él" y que "ni lo ha contratado ni lo ha autorizado a presentarse (como su defensa) o a decir que representa" al líder chavista, acusado de narcoterrorismo.

Lee también Nicolás Maduro se declara no culpable en la corte de Nueva York

Tras la moción de Fein para unirse al caso, Pollack intentó comunicarse con él para conocer sus argumentos, tanto a través de teléfono como correo electrónico, pero este nunca le contestó, indica el defensor en un documento enviado al juez Alvin Hellerstein.

"El Sr. Maduro me autorizó a entregar una moción para retirar la presentación del Sr. Fein" como su defensa, agrega Pollack, tras lo que el juez Hellerstein ordenó que se aparte a ese mediático letrado especializado en constitucional, tan solo un día después de haberlo admitido.

En el archivo consta que el abogado David Wikstrom pidió al juez nombrarlo "abogado de oficio" para poder "pedir compensación por las horas" que trabajó el día de la audiencia inicial de Maduro, a la que asistió tras reunirse con todas las partes, según una carta.

Lee también Donald Trump cancela nueva oleada de ataques en Venezuela; "gracias a esta cooperación parece innecesaria"

Wikstrom dice que estaba "de servicio" ese día y acudió al tribunal de Nueva York, donde se reunió con Maduro y el abogado de oficio de su esposa, Cilia Flores, así como los fiscales y los "abogados del Gobierno de Venezuela" e intentó tratar infructuosamente con su defensa privada.

"Me preparé apresuradamente para la comparecencia inicial y asistí a ella, y en esa comparecencia el abogado privado apareció y obvió la necesidad de un abogado de oficio", dice Wikstrom, cuya solicitud parece ir dirigida solo a que conste su nombre en esa audiencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc