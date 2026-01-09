Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Harfuch dice que "va bien" la investigación de Hernán Bermúdez; revela más detenciones en el caso

"Ambicioso" acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se firmará el 17 de enero; países europeos respaldan formalmente

Trump se reunirá con Petro en la Casa Blanca; encuentro será en la primera semana de febrero

Barry Pollack, el abogado del presidente venezolano detenido por el gobierno de EU, , dijo que otro letrado, Bruce Fein, no fue autorizado por su equipo ni su cliente a sumarse al caso y pidió al juez apartarlo, a lo que este accedió.

Según el archivo judicial, Pollack indicó que Fein pidió integrarse en el caso bajo la figura legal "pro hac vice", que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.

Ayer, jueves 8 de enero, Pollack tuvo una llamada con Maduro, quien le confirmó que "no conoce" a Fein, que "no se ha comunicado con él" y que "ni lo ha contratado ni lo ha autorizado a presentarse (como su defensa) o a decir que representa" al líder chavista, acusado de narcoterrorismo.

Tras la moción de Fein para unirse al caso, Pollack intentó comunicarse con él para conocer sus argumentos, tanto a través de teléfono como correo electrónico, pero este nunca le contestó, indica el defensor en un documento enviado al juez Alvin Hellerstein.

"El Sr. Maduro me autorizó a entregar una moción para retirar la presentación del Sr. Fein" como su defensa, agrega Pollack, tras lo que el juez Hellerstein ordenó que se aparte a ese mediático letrado especializado en constitucional, tan solo un día después de haberlo admitido.

En el archivo consta que el abogado David Wikstrom pidió al juez nombrarlo "abogado de oficio" para poder "pedir compensación por las horas" que trabajó el día de la audiencia inicial de Maduro, a la que asistió tras reunirse con todas las partes, según una carta.

Wikstrom dice que estaba "de servicio" ese día y acudió al tribunal de Nueva York, donde se reunió con Maduro y el abogado de oficio de su esposa, Cilia Flores, así como los fiscales y los "abogados del Gobierno de Venezuela" e intentó tratar infructuosamente con su defensa privada.

"Me preparé apresuradamente para la comparecencia inicial y asistí a ella, y en esa comparecencia el abogado privado apareció y obvió la necesidad de un abogado de oficio", dice Wikstrom, cuya solicitud parece ir dirigida solo a que conste su nombre en esa audiencia.

