Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela desde 2013, es un exconductor del Metro de Caracas y dirigente sindical. Su ascenso estuvo ligado a Hugo Chávez, quien lo señaló como su sucesor antes de morir, pese a no tener nada de su carisma; por el contrario, Maduro era la burla de venezolanos y latinoamericanos. Maduro gobernó entre crisis económicas, protestas, elecciones cuestionadas y aislamiento internacional.

Nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962. De joven trabajó como conductor de autobuses del Metro de Caracas y llegó a ser un destacado líder sindical en los años 90. Conoció a Hugo Chávez cuando cumplía condena en prisión por su fallido golpe de Estado de 1992 gracias a que su pareja, Cilia Flores, era una de las abogadas de Chávez.

Maduro, quien también fue vicepresidente, tomó las riendas del país en los periodos en que Chávez estaba hospitalizado en Cuba debido al cáncer que sufría. El 5 de marzo de 2013, Maduro anunció la muerte de su mentor. Tres días después juró como “presidente encargado” de Venezuela. En las elecciones del 14 de abril de 2013 se impuso por 272 mil votos al opositor Henrique Capriles.

En 2014 comenzó una oleada de protestas contra su gestión, que dejó 43 muertos, más de 800 heridos y unos 40 opositores en prisión.

Los principales grupos de la oposición acudieron juntos a las elecciones legislativas de 2015, en las que el partido de Maduro salió derrotado. El nuevo Parlamento, de mayoría opositora, se constituyó el 5 de enero de 2016. Un año después, el Tribunal Supremo asumió las facultades de la Asamblea Nacional. La decisión, aunque fue revocada, generó violentas protestas con más de 120 muertos. El 1 de mayo de 2017 Maduro convocó una Asamblea Constituyente y se instaló en agosto.

El 20 de mayo de 2018 Maduro fue reelegido presidente para el periodo 2019-2025, en unos comicios marcados por la alta abstención y denuncias de fraude. El 10 de enero de 2019 asumió su segundo mandato, cuya legitimidad fue cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional.

El 23 de enero de 2019 el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país. Guaidó dejo de ser “presidente interino” en enero de 2023 ante la falta de avances.

En 2024, Maduro compitió contra Edmundo González, tras inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado. La oposición denunció fraude y, con boletas en su poder, dijo que Maduro había perdido. La autoridad electoral, controlada por el chavismo, le dio el triunfo a Maduro, quien fue el líder del régimen venezolano... hasta ayer.