La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela" y exigió a Estados Unidos su liberación.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

En un Consejo de Defensa de la Nación, que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, Rodríguez reiteró su pedido "de exigir la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro".

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Foto: especial

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos".

En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EU no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, "hace lo que queremos".

Trump añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra el país sudamericano "mucho mayor que la primera", durante la que se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El canal TeleSUR afirmó hoy que Rodríguez se encuentra en Venezuela, en contra de informaciones que la situaban en Rusia.

Rodríguez aseguró este sábado en una alocución retransmitida por todas las radios y televisiones de Venezuela que el único presidente del país es Maduro.

