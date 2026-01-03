Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Aeronave que traslada a Maduro a EU habría hecho una escala en Puerto Rico por "emergencia médica" del líder venezolano, reportan

Que Cuba "ponga sus barbas a remojar", dice Marco Rubio, tras captura de Maduro; "es un desastre, gobernado por hombres seniles"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que es el "único presidente de " y exigió a Estados Unidos su liberación.

Maduro fue capturado junto a su esposa, , en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

En un Consejo de Defensa de la Nación, que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, Rodríguez reiteró su pedido "de exigir la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro".

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Foto: especial
Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Foto: especial

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos".

En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EU no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, "hace lo que queremos".

Trump añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra el país sudamericano "mucho mayor que la primera", durante la que se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El canal TeleSUR afirmó hoy que Rodríguez se encuentra en Venezuela, en contra de informaciones que la situaban en Rusia.

Rodríguez aseguró este sábado en una alocución retransmitida por todas las radios y televisiones de Venezuela que el único presidente del país es Maduro.

