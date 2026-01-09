Donald Trump, mandatario estadounidense, declaró que ve a Venezuela y a su presidenta interina, Delcy Rodríguez, como un aliado "en este momento" y advirtió que su administración no quiere a Rusia ni a China en la región.

“Ahora mismo, parecen ser un aliado. Y creo que seguirán siéndolo, y no queremos que Rusia esté ahí. No queremos que China esté ahí”, dijo el presidente.

“Probablemente me reuniré con varios representantes de Venezuela muy pronto. Aún no lo hemos programado”, dijo el presidente. “Pero la relación que tenemos con quienes gobiernan Venezuela es muy buena. También tenemos una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Vendrá a saludar a nuestro país, en particular a mí”.

Trump dijo que la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dedicó su Premio Nobel de la Paz a Trump cuando lo ganó el año pasado, "llegará en algún momento de la próxima semana".

Más tarde, añadió que "¿Hablas de estabilidad o de democracia? No sé, para mí es casi lo mismo. Queremos estabilidad, pero también democracia. Al final, será democracia".

En una reunión con petroleros, el mandatario invitó a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten" y defendió que su administración tome control de las ventas de petróleo del país sudamericano porque de lo contrario "Moscú y Beijing lo hubieran hecho primero".

"Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten", dijo en una reunión con directivos de petroleras para tratar la reconstrucción de la industria del petróleo en Venezuela.

El presidente también afirmó a las petroleras que tendrán garantías, incluso de seguridad, en Venezuela.

Las compañías petroleras utilizarían mayoritariamente trabajadores venezolanos

Trump dijo que cree que las compañías petroleras, que buscan garantías de seguridad mientras evalúan ingresar a Venezuela, utilizarían principalmente trabajadores venezolanos en el terreno, además de estadounidenses.

“Bueno, habrá estadounidenses. Supongo que van a utilizar a muchos estadounidenses, pero me imagino que van a utilizar a mucha gente de Venezuela y otros lugares. Pero creo que sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos”, dijo Trump el viernes en una reunión con ejecutivos petroleros.

“Tienen muchos trabajadores excelentes. Tienen una tasa de desempleo muy alta y cuentan con trabajadores muy familiarizados con la extracción de petróleo”, dijo Trump.

Cuando se le presionó sobre cómo Estados Unidos brindaría garantías de seguridad sin enviar tropas estadounidenses, Trump dijo: "Bueno, vamos a trabajar con los líderes y el pueblo venezolano, y vamos a tener un grupo muy seguro, y también podrían traer algo de seguridad con ellos".

Luego añadió a los ejecutivos petroleros: "Vamos a asegurarnos de que haya muy, muy buena seguridad. Y creo que el pueblo de Venezuela les va a brindar muy buena seguridad".

