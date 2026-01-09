Trump se reunirá con Petro en la Casa Blanca; encuentro será en la primera semana de febrero

Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo de , Gustavo Petro, la primera semana de febrero.

Apenas el miércoles de esta semana, ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica que ha rebajado las tensiones entre Washington y Bogotá.

"Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero", escribió hoy Trump en un mensaje en su red Truth Social.

"Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país", concluye el breve mensaje del magnate neoyorquino.

El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.

EU retira visa a Petro por criticar políticas de Trump

Antes de la primera llamada mantenida entre los dos jefes de Estado, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba "bien" la posibilidad de que EU enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Maduro, una afirmación que levantó ampollas en Bogotá.

Washington no ha comentado nada aún sobre una restitución del visado para Petro, al que le fue retirado por el gobierno estadounidense el pasado septiembre después de que el presidente colombiano, durante una visita a Nueva York para acudir al Asamblea General de las Naciones Unidas, criticara a la Administración Trump por sus políticas regionales y su papel en Gaza.

