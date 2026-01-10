Más Información

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"

Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

A una semana de la captura de Maduro, el chavismo convoca una "gran marcha nacional"; piden "libertad pronta" del líder venezolano

Convocan a protestas contra el ICE tras tiroteos en Minneapolis y Portland; prevén cientos de manifestaciones en otros estados

La principal coalición de informó que 17 presos políticos quedaron en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno bajo presión de Estados Unidos.

La Plataforma Unitaria publicó el balance en su cuenta en X, sin precisar nombres. Otras ONG reportan 12 personas en un universo de entre 800 y mil 200 detenidos.

Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a las afueras de la capital, a la espera de noticias. Los custodios afirman no saber nada.

"Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares", clamó la Unidad en su comunicado.

Venezuela anunció el jueves la liberación de un "número importante" de detenidos, incluidos extranjeros. Pero 48 horas después, poco progreso se constata.

El gobierno no respondió aún los insistentes mensajes de la prensa internacional sobre el asunto.

Liberan a excandidato presidencial Enrique Márquez y al colaborador de Corina Machado, Biagio Pilieri. Fotos: Tomada de video
Excandidato presidencial Enrique Márquez, entre los liberados en Venezuela

Entre los primeros excarcelados estaban el excandidato presidencial Enrique Márquez, que quedó en libertad junto al dirigente Biagio Pilieri. La activista Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, salió junto a otros cuatro españoles y viajaron a Madrid.

La ONG Foro Penal informó la liberación en el estado Bolívar (sur) del médico Virgilio Valverde, coordinador juvenil del partido de la Nobel de la Paz, . "¡Nunca debió estar tras las rejas!", escribió la organización política en redes sociales. También Didelis Corredor, presa desde julio de 2023.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades publicar la lista completa de personas liberadas, con nombres, lugar de detención y condiciones de libertad, y "que cualquier anuncio futuro se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas".

