Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial

La principal coalición de Venezuela informó que 17 presos políticos quedaron en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno bajo presión de Estados Unidos.

La Plataforma Unitaria publicó el balance en su cuenta en X, sin precisar nombres. Otras ONG reportan 12 personas en un universo de entre 800 y mil 200 detenidos.

Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a las afueras de la capital, a la espera de noticias. Los custodios afirman no saber nada.

Lee también A una semana de la captura de Maduro, el chavismo convoca una "gran marcha nacional"; piden "libertad pronta" del líder venezolano

"Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares", clamó la Unidad en su comunicado.

Venezuela anunció el jueves la liberación de un "número importante" de detenidos, incluidos extranjeros. Pero 48 horas después, poco progreso se constata.

El gobierno no respondió aún los insistentes mensajes de la prensa internacional sobre el asunto.

Liberan a excandidato presidencial Enrique Márquez y al colaborador de Corina Machado, Biagio Pilieri. Fotos: Tomada de video

Excandidato presidencial Enrique Márquez, entre los liberados en Venezuela

Entre los primeros excarcelados estaban el excandidato presidencial Enrique Márquez, que quedó en libertad junto al dirigente Biagio Pilieri. La activista Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, salió junto a otros cuatro españoles y viajaron a Madrid.

Lee también Denuncian detención arbitraria de al menos 60 personas en Nicaragua; celebraron en redes sociales captura Maduro

La ONG Foro Penal informó la liberación en el estado Bolívar (sur) del médico Virgilio Valverde, coordinador juvenil del partido de la Nobel de la Paz, María Corina Machado. "¡Nunca debió estar tras las rejas!", escribió la organización política en redes sociales. También Didelis Corredor, presa desde julio de 2023.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades publicar la lista completa de personas liberadas, con nombres, lugar de detención y condiciones de libertad, y "que cualquier anuncio futuro se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc