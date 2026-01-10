A una semana de la captura de Maduro, el chavismo convoca una "gran marcha nacional"; piden "libertad pronta" del líder venezolano

Más Información

Caracas.- El chavismo ha convocado a sus simpatizantes a una "gran marcha nacional" este sábado, cuando se cumple una semana de la captura del mandatario venezolano, , y su esposa, la diputada Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos a la capital.

En la convocatoria, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llama a la población a una "máxima movilización" y a salir nuevamente a "las calles en respaldo a la libertad pronta" de , que hoy hace un año juró para un cuestionado tercer mandato consecutivo, y de Flores.

Desde la captura, simpatizantes chavistas, activistas del partido en el gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado a diario, principalmente en Caracas, para repudiar el que tachan de "secuestro" y para exigir a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la liberación de ambos.

Desde la captura del líder venezolano, simpatizantes chavistas, activistas del partido en el gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado a diario. Foto: EFE
Se espera que en la marcha de este sábado participen la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante y exministra de Interior, Carmen Meléndez, y el jefe de gobierno de la capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, entre otras autoridades.

El sábado 3 de enero en la madrugada, Estados Unidos atacó varios puntos de Caracas y otras regiones de Venezuela, una acción que terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos asociados al "narcoterrorismo".

En remplazo de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, , asumió como mandataria encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y desde entonces la funcionaria ha buscado garantizar la estabilidad del país, a la vez que tiende incipientes puentes diplomáticos con Washington.

El viernes, el gobierno venezolano anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EU, orientado al "restablecimiento de las en ambos países".

También confirmó la llegada de una delegación "de funcionarios diplomáticos" del Departamento de Estado de EU al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington.

mcc

