Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Cae Eduardo Gómez, otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío de recursos en el sistema penitenciario

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

EU pone a Diosdado Cabello al nivel de Bin Laden; esta es la millonaria recompensa que ofrecen por él

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

Sheinbaum aborda con cónsules y embajadores situación en Venezuela y EU; revisan planes para 2026 y “momento histórico”

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Venezuela comprará sólo productos fabricados en con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado de que va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que recibirá de nuestro nuevo acuerdo petrolero", publicó Trump en su red Truth Social.

"Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela", aseguró.

En breve más información...

