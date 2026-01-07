Venezuela comprará sólo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que recibirá de nuestro nuevo acuerdo petrolero", publicó Trump en su red Truth Social.

Lee también Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

"Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela", aseguró.

En breve más información...

Lee también Tripulación de petrolero con bandera rusa confiscado podría ser enjuiciada, dice la Casa Blanca; será trasladada a EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa