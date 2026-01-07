Más Información
Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico
Venezuela comprará sólo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.
"Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que recibirá de nuestro nuevo acuerdo petrolero", publicó Trump en su red Truth Social.
"Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela", aseguró.
