Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Va INE por separar la elección judicial de las locales

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre su llamada con Donald Trump. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @Claudiashein
