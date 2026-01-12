Más Información
Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"
Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales
Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados.
La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre su llamada con Donald Trump. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @Claudiashein
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]